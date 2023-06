Brividi al Mugello: dal Volo alle Frecce Tricolori, la partenza del Gp d’Italia! | VIDEO

SportFair

Dopo il successo di Pecco Bagnaia nella sprint race del sabato, al Mugello è tempo della gara vera e propria. Pubblico festante sugli spalti, una bella giornata di sole, grande attesa per il Gp d’Italia.

Il Volo anticipa la corsa con un’esecuzione magistrale dell’Inno Nazionale Italiano, le Frecce Tricolori colorano il cielo di verde, bianco e rosso. Poi è tempo di scendere in pista. Moto posizionate sulla griglia di partenza con Bagnaia in pole position e Marquez in seconda casella, pronti a darsi battaglia.

E allora 3… 2… 1… via! Inizia il Gp d’Italia!