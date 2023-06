Virtus Bologna-Olimpia Milano, si va a gara-7: data, orario e diretta tv

SportFair

Dominio della Virtus Bologna in gara 6 contro l’Olimpia Milano. La sfida alla Segrafredo Arena si è conclusa sul risultato di 85-66 e la svolta si è registrata nell’ultimo quarto. La squadra di Messina è stata irriconoscibile mentre quella di Scariolo in giornata di grazia. Per Bologna ottime le partite di Belinelli e Hackett.

Lo scudetto si deciderà in gara-7. La partita si giocherà venerdì 23 giugno alle 20:30 al Mediolanum Forum di Milano. La partita tra Olimpia Milano e Virtus Bologna si potrà vedere in diretta tv in chiaro sul Nove (canale 9 del Digitale Terrestre) e a pagamento su Eurosport 1 HD. Inoltre, in diretta streaming su Nove.tv, Discovery+, Eurosport.it, SkyGO, Now TV, Eleven Sports, DAZN.