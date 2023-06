Ciclismo, vogliono vincere abbracciati: ma la beffa arriva sul traguardo | VIDEO

SportFair

Dalla Francia arriva un video a dir poco clamoroso. Siamo nei metri finali del Grand Prix Cycliste de Saint-Symphorien-sur-Coise, Remi Arsac e Charly Merle, due ciclisti della squadra dilettantistica EC Saint-Etienne Loire vedono il traguardo davanti ai propri occhi.

I due decidono di non giocarsi la vittoria di tappa in un testa a testa ‘fratricida’, ma scelgono di arrivare sul traguardo abbracciati. Mentre i due pedalano trionfalmente verso la vittoria, alle loro spalle sbuca Simon Ruet che li svernicia proprio sul traguardo prendendosi la vittoria. Arsac e Merle restano a bocca aperta per la beffa e il video diventa virale.

🚴🇫🇷 | to finish first, you first have to finish.. En dat gaat juist helemaal fout bij de Grand Prix Cycliste de Saint-Symphorien-sur-Coise wanneer twee ploegmaten samen willen vieren, maar een achtervolger hun nog net voor de streep voorbij rijdt! 😂😂 pic.twitter.com/mrPoM37NW9 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 18, 2023