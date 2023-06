Venus cade, Camila Giorgi esulta: polemiche roventi a Birmingham | VIDEO

SportFair

Momento poco felice per Camila Giorgi nel WTA di Birmingham. E non stiamo parlando della sconfitta. La tennista italiana, eliminata all’esordio sull’erba inglese da un’immortale Venus Williams in grado di ribaltare i pronostici nonostante i 43 anni, è stata protagonista di un episodio che ha fatto molto discutere.

Urlaccio

Durante uno scambio, Venus Williams ha perso l’equilibrio in corsa, slittando sull’erba e finendo rovinosamente a terra. Caduta sottolineata da un urlo. La botta deve averla sentita. Dall’altra parte della rete Camila Giorgi ha chiuso un punto piuttosto facile, appoggiando la palla dall’altra parte del campo ‘sguarnito’ e ha accompagnato il punto con un urlo di incoraggiamento.

Un atteggiamento giudicato ‘poco fair’ vista la situazione dell’avversaria. Il pubblico non ha gradito, Venus nemmeno vista la pungente dichiarazione rilasciata post gara: “sono sorpresa che Camila Giorgi non sia la numero 1 al mondo“.

La reazione di Rennae Stubbs

Sui social il video è diventato virale e sulla tennista di Macerata sono piovute diverse critiche. Pungente il commento di Rennae Stubbs, ex coach di Venus Williams, che ha twittato: “Camila Giorgi ha appena urlato ‘Si’ quando Venus Williams è caduta a terra e ha gridato (di dolore, ndr)! Voglio dire, ma che cazzo!!! Penso onestamente che si tratti del punto più basso della sua carriera!!! E non vuoi MAI vedere quella faccia che sta per venirti incontro ora! Forza Vee!“. Il riferimento finale riguarda l’occhiataccia che la stessa Williams ha rivolto alla Giorgi una volta tornata in piedi.