Tutti i trofei di Berlusconi con il Milan: dal fallimento al tetto del Mondo

Nella mattinata odierna è arrivata la triste notizia, anticipata dallo ‘strano’ arrivo dei familiari all’Ospedale San Raffaele di Milano: Silvio Berlusconi è morto. Il ‘Cavaliere’ lottava ormai da tempo contro una leucemia mielomonicita cronica.

Imprenditore straordinario, politico influente e anche grande figura sportiva. Seppur legato negli ultimi anni al Monza, il nome di Berlusconi sarà da sempre e per sempre legato alla figura dell’A.C. Milan.

L’Era Sacchi

Il ‘Cav’ ha salvato i rossoneri dal fallimento il 20 febbraio 1986. Un anno più tardi sceglie Arrigo Sacchi come nuovo allenatore. Nel 1988 arriva il primo scudetto con il Milan capace di imporsi anche sul Napoli di Maradona. È il primo di 29 trofei vinti in 31 anni: 8 scudetti, 1 Coppa Italia, 7 Supercoppe Italiane, 5 Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, 5 Supercoppe Uefa e 1 Coppa del Mondo per Club.

Alla fine della stagione seguente arriva la prima Coppa dei Campioni vinta contro la Steaua Bucarest. È il Milan degli olandesi: Gullit e Van Basten decisivi contro i romeni, Rijkaard mette la firma contro la Sampdoria nella finale di Supercoppa Italiana poco più tardi. All’inizio della stagione successiva arriva la Supercoppa Europea vinta contro il Barcellona. Il 17 dicembre 1989 il Milan arriva sul tetto del mondo vincendo la Coppa Intercontinentale contro l’Atletico Nacional a Tokyo. In appena 3 anni ha già vinto lo scudetto e ha fatto incetta di trofei in Europa.

Ma non è finita qui. Nel 1990 vince in back to back la Champions League battendo il Benfica, la Supercoppa Europea contro la Sampdoria e la Coppa Intercontinentale contro l’Olimpia Asuncion.

Il ciclo Capello e lo scudetto di Zaccheroni

L’addio di Sacchi, passato in Nazionale, coincide con l’arrivo di Fabio Capello nel 1991. In 5 stagioni arrivano 4 scudetti e 3 Supercoppe Italiane.

Nel 1993 arriva il terzo scudetto per Berlusconi, ma anche la prima delusione europea con la finale di Champions persa contro il Marsiglia. Nel 1994 un riscatto con gli interessi: 4-0 al Barcellona di Crujiff, in bacheca la terza Champions League! Nel 1995 arriva anche la Supercoppa UEFA nel doppio confronto (0-0 / 2-0) contro l’Arsenal. Capello si trasferisce a Madrid e, dopo 3 anni opachi, il Milan torna a vincere solo nel 1999 con la clamorosa rimonta di Zaccheroni.

La legacy di Carlo Ancelotti

Titolo a parte, amore mai nato con ‘Zac’ che viene sostituito da Ancelotti. Nel 2003 arriva la prima e unica Coppa Italia della presidenza Berlusconi. Nello stesso anno la storica finale di Champions League vinta contro la Juventus ai calci di rigore in quel di Manchester. A fine agosto arriva anche la Supercoppa Europea contro il Porto.

Il primo scudetto targato Ancelotti arriva nel 2004, pochi mesi più tardi il 3-0 alla Lazio vale la Supercoppa Italiana. Nel 2005 l’atroce beffa della finale di Istanbul persa ai rigori contro il Liverpool riscattata poi con il trionfo del 2007, proprio contro i Reds. È la 5ª Champions League! Fanno seguito Supercoppa Europea contro il Siviglia e Mondiale per Club contro il Boca Juniors.

Gli ultimi anni

Negli ultimi anni di presidenza rossonera i trofei diminuiscono sensibilmente. Arriva uno scudetto nel maggio 2011 con un giovane Max Allegri in panchina al quale, qualche mese più tardi, fa seguito la Supercoppa Italiana in rimonta contro l’Inter. L’ultima coppa arriva nel 2016: Vincenzo Montella si porta a casa la Supercoppa Italiana battendo la Juventus ai calci di rigore nella finale di Doha.