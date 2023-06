Trofeo Settecolli, risultati 2ª Giornata: 3 successi azzurri, si ritira Scozzoli

SportFair

Si chiude anche la seconda giornata di gare al Trofeo Settecolli. Tante emozioni nelle piscine del Foro Italico fra gare avvincenti, sorrisi e delusioni. Tre le vittorie azzurre nelle principali finali previste quest’oggi.

Thomas Ceccon vince i 50 dorso uomini con il crono di 24’69 davanti al greco Chrostou 24”92 e al romeno Anghel 24”98. Nei 50 rana da registrare il successo di Simone Cerasulo (26”76) davanti a Nicolò Martinenghi (26”90) e Ludovico Viberti (27”31). Solo quarto Fabio Scozzoli all’ultima gara della carriera.

Secondo posto per Alessandro Miressi nei 100 stile libero (48’27”) dietro a David Popovici: ma è quanto basta per staccare un biglietto aereo per i Mondiali di Fukuoka. Lo stesso vale per Giacomo Carini che chiude i 200 farfalla uomini alle spalle dello svizzero Noè Ponti, ma il suo crono (1’55”72) vale la qualificazione ai Mondiali di Fukuoka. Super Simona Quadarella negli 800 sl davanti a Ajna Kesely e all’altra italiana Noemi Cesarano.