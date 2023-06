Non è un Tour de France per italiani: 7 al via, non succedeva da decenni

SportFair

Snoccioliamo un po’ di numeri. Al Tour de France edizione 110 che partirà da Bilbao (Spagna) il prossimo 2 luglio, saranno presenti 22 squadre con un totale di 176 corridori. E solo 7 saranno italiani.

Pochi, anzi pochissimi. Non succedeva dal 1983 (6) di averne così pochi. L’Italia è la 10ª nazione su 27 paesi per numero di corridori al via: per fare un confronto, la Francia è la prima con 32 ciclisti presenti.

Gli italiani al Tour de France

Occhi puntati su Giulio Ciccone (Lidl-Trek), l’ultimo italiano a vestire la maglia gialla, per due giorni, nell’edizione 2019. Poi ci saranno: Jacopo Guarnieri, gregario di Caleb Ewan nella Lotto-Dstny; Alberto Bettiol, gregario di Carapaz nella EF; Matteo Trentin al servizio di Pogacar nella UAE-Emirates; Gianni Moscon, già presente al Giro con l’Astana e chiamato pure per la Boucle; Daniel Oss, fedelissimo di Sagan alla TotalEnergies; Luca Mozzato, uomo delle volate per l’Arkea.