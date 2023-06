Tennis, nuova classifica ATP: crolla Berrettini, il Queen’s costa caro

SportFair

Lunedì amaro, come tutto il 2023 del resto, per Matteo Berrettini. La nuova classifica ATP dopo il ritiro dal Queen’s per infortunio certifica la caduta del tennista italiano nel ranking del tennis maschile. Berrettini perde punti pesanti e scivola fuori dalla top 30 in 34ª posizione.

In top 10 Djokovic resta al comando davanti ad Alcaraz e Medvedev, Sinner (9°) è il primo degli italiani. Fuori dalla top 100 Rafael Nada. Persi i punti del Roland Garros, al quale non ha partecipato per infortunio, lo spagnolo è uscito dai primi 100 al mondo per la prima volta in 20 anni: era il 14 aprile 2003, un 17enne Nadal era 109° al mondo. Oggi è 134°.

La top 10 ATP

Novak Djokovic 7595 punti Carlos Alcaraz 7175 punti Daniil Medvedev 5845 punti Casper Ruud 4960 punti Stefanos Tsitsipas 4875 punti Holger Rune 4375 punti Andrey Rublev 4000 punti Taylor Fritz 3515 punti Jannik Sinner 3300 punti Frances Tiafoe 3085 punti

La classifica degli italiani in top 200

Jannik Sinner (9) Lorenzo Musetti (16) Matteo Berrettini (34) Lorenzo Sonego (39) Matteo Arnaldi (74) Marco Cecchinato (87) Fabio Fognini (122) Andrea Vavassori (128) Giulio Zeppieri (132) Francesco Passaro (136) Raul Brancaccio (138) Flavio Cobolli (149) Luca Nardi (153) Mattia Bellucci (159) Franco Agamenone (174) Francesco Maestrelli (183) Riccardo Bonadio (195)