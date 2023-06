Tennis, Kontaveit si ritira a 27 anni: “ho un problema degenerativo”

SportFair

Una notizia inaspettata scuote il mondo del tennis. A soli 27 anni, Anett Kontaveit annuncia il proprio ritiro dal tennis professionistico. Una notizia shock che arriva a 2 settimane dal via di Wimbledon 2023, quello che probabilmente sarà l’ultimo torneo della carriera della giocatrice estone.

La nativa di Tallin aveva raggiunto il proprio best ranking appena un anno fa, diventando la seconda del mondo dietro una strepitosa Iga Swiatek. In carriera 6 titoli WTA, un quarto di finale Slam agli Austrlian Open e la finale delle WTA Finals 2021 persa a Gudalajara contro Muguruza.

Il motivo del ritiro

Un grave problema fisico alla base della sofferta decisione. “Sono qui per dirvi che terminerò la mia carriera come atleta professionista. Dopo diverse visite mediche e consultazioni con il mio staff medico mi è stato comunicato che ho una degenerazione del disco lombare della schiena. – ha dichiarato Kontaveit – Questo non mi permette di allenarmi a pieno ritmo o di continuare a gareggiare. Pertanto, è impossibile continuare ai massimi livelli in un campo così altamente competitivo“.

“Il tennis mi ha dato e insegnato molto, e ne sono molto grata. È stato importante per me portare la bandiera estone sui campi da tennis e poter giocare davanti ai miei tifosi e agli appassionati di tutto il mondo. Sono pronta per nuove sfide dopo il mio ultimo sforzo come tennista professionista: divertirmi e competere al meglio delle mie possibilità a Wimbledon“, ha concluso la tennista.