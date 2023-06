Tennis, Fognini manca due antidoping: cosa succede se salta il terzo

SportFair

Fabio Fognini ha ricevuto un richiamo ufficiale da parte della Federazione Internazionale Tennis (ITF) per il mancato rispetto della reperibilità (c.d. whereabout) per i controlli antidoping. Lo stesso Fognini ha pubblicato sui social la notifica in cui sottolinea di avere in carico due whereabout falliti, comunicati all’agenzia mondiale (Wada) e all’agenzia italiana antidoping (Nado Italia).

Cosa succede al 3° richiamo?

In caso di 3 whereabout mancati il tennista sarà considerato positivo al doping. Si era diffusa la notizia che il primo richiamo fosse arrivato a causa… dell’Inter. Fognini avrebbe mancato un test nei giorni precedenti alla finale di Champions League dello scorso 10 giugno poichè si sarebbe recato a Istanbul a fare il tifo per i nerazzurri.

Sui social il tennista ligure ha smentito la vicenda spiegando che il fatto si era tenuto ben prima della partita e di non essere riuscito a cambiare il proprio domicilio in tempo.