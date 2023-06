Tennis, Djokovic è il GOAT? Federer lo snobba: “finchè gioca Nadal…”

SportFair

Il dibattito sul GOAT nel mondo del tennis viene sempre alimentato dalla fiamma di polemiche e dichiarazioni. I fan sono sempre agguerriti, ma spesso capita che anche i diretti interessati intervengano sull’argomento e la loro posizione non può che essere decisiva.

Roger Federer, presente a Halle per la cerimonia dei 30 anni del torneo tedesco, ha rilasciato un’intervista a “Tagesanzeiger” nella quale ha commentato proprio la questione GOAT. Lo spunto è nato dai 23 titoli Slam vinti, grazie al successo al Roland Garros, da Novak Djokovic. Il campione serbo a staccato Rafael Nadal fermo (e infortunato) a quota 22, mentre Federer ha terminato la carriera con 20 Slam vinti.

Djokovic può essere considerato il GOAT in virtù dei titoli vinti rispetto agli storici rivali? “Non lo so. – ha dichiarato Federer – Meglio vincere Wimbledon a 17 anni come Becker o Parigi a 36 come Novak? Non lo so. Ciò che ha ottenuto è assolutamente gigantesco. Potrebbe bastare. Ma penso che finché Rafa gioca ancora non puoi ancora rispondere con certezza“.