Nanotecnologia sul petto di Djokovic, ecco il Taopatch: che cos’è e quanto costa

SportFair

Per anni lo hanno soprannominato ‘Robo-Nole‘ per la sue incredibili qualità superiori all’essere umano medio, più simili a un cyborg. Al Roland Garros si è scoperto che Novak Djokovic una parte ‘robotica’ ce l’ha davvero. Durante una pausa nel match contro Marton Fucsovics, Nole si è cambiato la maglietta mostrando un particolare dispositivo presente sul suo petto.

L’immagine è diventata ben presto virale sui social e in tantissimi si sono chiesti cosa fosse quella sorta di ‘magnete’ attaccato al torace del campione serbo.

Sono come Iron Man

Djokovic ha voluto mantenere il segreto affidandosi all’ironia. “Quando ero un ragazzino, mi piaceva molto Iron Man, quindi ora cerco di imitarlo – ha dichiarato in conferenza stampa – Sapete, il mio team utilizza nanotecnologie incredibilmente efficienti per aiutarmi a essere il migliore possibile sul campo. Questo è il più grande segreto della mia carriera. Se non fosse per quello, non sarei seduto qui con te”.

Taopatch

La tecnologia in questione risponde al nome di Taopatch. Sul sito ufficiale del prodotto viene descritto come un “dispositivo medico certificato” già utilizzato da molti atleti, in grado di combinare “l’ultima tecnologia, la terapia della luce e l’agopuntura“.

Il sito web descrive così il prodotto: “contiene nanocristalli che convertono il calore corporeo in luce (si illumina davvero al buio). La luce prodotta viene inviata a specifici punti di agopuntura nel corpo, che lo aiuta nel processo di ricordare come comunicare naturalmente con il resto del corpo. Il risultato sono molti benefici positivi per la salute, da una postura migliore e più naturale a un sonno migliore, concentrazione, prestazioni atletiche, sollievo dal dolore e altro ancora“.

Taopatch aiuta gli atleti a mantenere maggiormente la concentrazione, alleviare lo stress, l’ansia e il dolore. Esistono prodotti per varie fasce di prezzo che vanno dai 280 a 2600 dollari. Secondo il sito ufficiale, negli ultimi 7 anni più di 1.800 operatori sanitari hanno avuto l’opportunità di testare il prodotto, oltre a dieci squadre sportive e centinaia di migliaia di pazienti.

Sono stati pubblicati numerosi studi su questo argomento, tra gli altri dalle Università di Torino, Milano, Palermo, Roma. E adesso anche Novak Djokovic ha deciso di testarlo, è il caso di dirlo, sulla propria pelle.