Svezia, il sesso diventa uno sport: presto gli Europei, ecco le regole

SportFair

Mentre in diversi Stati del mondo gran parte degli argomenti riguardanti la sfera sessuale risultano ancora un tabù, in Svezia si è deciso di fare un grande passo in avanti sull’argomento. Il paese nordico ha, infatti, riconosciuto il sesso come sport ed è pronto a ospitare il primo campionato europeo di sesso in assoluto il prossimo 8 giugno. Lo riporta il Daily Mail.

Il torneo

Il campionato è organizzato dalla Federazione svedese del sesso ed è aperto a qualsiasi Paese europeo. Il torneo dovrebbe durare diverse settimane e si dovrà competere per 6 ore al giorno. Le sfide saranno divise in 16 discipline, fra le quali seduzione, sesso orale, penetrazione ecc.

Secondo Dragan Bratych, il presidente della Swedish Sex Association, l’obiettivo del sesso come sport è massimizzare il piacere, quindi più piacere prova il proprio partner, più punti si guadagnano. Creatività, forti emozioni, immaginazione, forma fisica, resistenza e difficoltà nella pratica saranno valutati durante le sfide.

Ci si aspetta inoltre che i concorrenti siano esperti nel Kamasutra e che la loro ‘esperienza’ sull’argomento possa puntare punteggi extra durante le sfide. I vincitori saranno determinati attraverso una votazione per il 70% affidata al pubblico e per il 30% a una giuria competente. Secondo il quotidiano britannico già 20 concorrenti provenienti da diversi paesi hanno presentato domanda per iscriversi.