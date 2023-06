Sospiro di sollievo per Maresca: ritrovato il padre scomparso

SportFair

Dopo diverse ore di apprensione arriva finalmente la buona notizia: il padre di Enzo Maresca è stato ritrovato! Un lieto fine per quello che era diventato un vero e proprio giallo in grado di condizionare la festa della vittoria del Manchester City.

Il padre di Enzo Maresca, vice di Guardiola nello staff tecnico del Manchester City, si era recato a Istanbul per seguire la finale di Champions League fra Manchester City e Inter direttamente dallo stadio Ataturk. Al termine della gara però, dell’uomo si erano perse le tracce. È intervenuta anche la polizia turca per far luce sull’accaduto.

Nella mattinata odierna, finalmente, la notizia del ritrovamento: i dettagli non sono ancora noti, ma ciò che conta è che l’uomo stia bene e che adesso la festa possa iniziare anche per Maresca e la sua famiglia.