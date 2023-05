Roma beffata, il Siviglia vince la settima Europa League della sua storia

SportFair

Il Siviglia vince l’Europa League 2023, beffa clamorosa della Roma ai calci di rigore, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e dei supplementari. La squadra di Mourinho passa in vantaggio con un gol del solito Dybala, al 55′ il pareggio degli spagnoli con l’autogol di Mancini.

Il Siviglia vince la settima Europa League della sua storia e si conferma sempre più una specialista della competizione. La Roma deve rinviare la vittoria del trofeo, è arrivata la seconda sconfitta in una finale.

La cronaca

Mourinho ritrova Dybala, reduce da un infortunio e non ancora al 100 per cento, al suo fianco Abraham. Il Siviglia risponde con Gil, Torres e Ocampos alle spalle di En Nesyri. La tensione è altissima, le due squadre si giocano tantissimo. Grande giocata di Dybala e tiro di Spinazzola, si salva Bounou. Al 35′ la gara si sblocca: assist perfetto di Mancini e gol proprio di Dybala. Palo clamoroso di Rakitic.

Nella ripresa il Siviglia manda in campo Suso e Lamela, la partita cambia. La Roma si schiaccia troppo e rischia tantissimo. Il gol è nell’aria e arriva il pareggio con l’autogol di Mancini. Doppia grande occasione per Abraham e Ibanez, poi l’arbitro fischia un rigore proprio per un sospetto tocco del difensore su Ocampos. Il direttore di gara viene richiamato al Var e annulla il penalty. Nel finale grande occasione di Belotti, entrato per Abraham. Si va ai tempi supplementari e si gioca pochissimo. Finisce 1-1 e si va ai calci di rigore.

Il Siviglia vince l’Europa League ai calci di rigore, decisivi gli errori di Mancini e Ibanez. Poi Montiel regala la Coppa al Siviglia.