Sinner, un’altra delusione: è fuori ai quarti dal torneo in Olanda

Non decolla la stagione di Jannik Sinner, eliminato ai quarti di finale al

torneo S-Hertogenbosch in Olanda. Considerato uno dei favoriti alla vittoria finale, il tennista italiano si è fermato contro il sorprendente Emil Ruusuvuori. La prestazione del finlandese è stata molto concreta soprattutto nelle fasi importanti del match.

Sinner si conferma in difficoltà dal punto di vista fisico. La sfida si è conclusa sul risultato di 2-0 per Ruusuvuori. Il primo set del finlandese è di alto livello e si chiude 6-3. Nel secondo set Sinner non ha la forza di reagire e deve arrendersi 6-4.