Serie A, i verdetti: le qualificate in Europa, Conference League e lo spareggio salvezza

Si è concluso il campionato di Serie A, almeno la stagione regolamentare. E’ già alta l’attesa per l’ultima partita, lo spareggio per la retrocessione tra Hellas Verona e Spezia. Dopo la vittoria del Napoli campione d’Italia contro la Sampdoria, netto successo dell’Atalanta contro il Monza, la sfida si è conclusa sul risultato di 5-2, prodezza di Koopmeiners da centrocampo. La squadra di Gasperini in Europa League da quinta in classifica.

Colpo del Bologna sul campo del Lecce con i gol di Arnautovic, Zirkzee, Ferguson, Banda e Oudin (2-3). Blitz della Juventus sul campo dell’Udinese con un gol di Chiesa, non basta per l’Europa League. I bianconeri in Conference League. La Roma vince contro lo Spezia con un gol nel recupero di Dybala su calcio di rigore e si qualifica per la prossima Europa League. Il Milan vince contro l’Hellas Verona, 3-1. Per la salvezza spareggio tra Hellas Verona e Spezia.

LA CLASSIFICA

1- NAPOLI 90

2- LAZIO 74

3- INTER 72

4- MILAN 70

5- ATALANTA 64

6- ROMA 63

7- JUVENTUS 62

8- FIORENTINA 56

9- BOLOGNA 54

10- TORINO 53

11- MONZA 52

12- UDINESE 46

13- SASSUOLO 45

14- EMPOLI 43

15- SALERNITANA 42

16- LECCE 36

17- SPEZIA 31

18- VERONA 31

19- CREMONESE 27

20- SAMPDORIA 19

I VERDETTI

Campione d’Italia: Napoli

In Champions League: Lazio, Inter, Milan

In Europa League: Atalanta, Roma

In Conference League: Juventus

In Serie B: Sampdoria, Cremonese

Allo spareggio: Spezia, Hellas Verona