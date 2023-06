Se l’Italia vince la Nations League si qualifica agli Europei? Il regolamento

SportFair

E’ sempre più alta l’attesa per la gara tra Italia e Spagna. La prima semifinale di Nations League si è conclusa con il successo della Croazia contro l’Olanda, adesso la partita degli azzurri con l’obiettivo di staccare il pass per l’ultimo atto. La squadra di Roberto Mancini continua la fase di rinascita dopo le ultime delusioni e tanti nuovi calciatori si sono dimostrati all’altezza del progetto. L’avversario è sicuramente insidioso, ma l’Italia si è confermata una squadra in grado si esaltarsi nei match importanti.

La posta in palio è altissima e il Ct Mancini non ha intenzione di farsi trovare impreparato. La fase a gironi della Nations League è stata di altissimo livello per l’Italia e si è conclusa con il primo posto del girone contro squadre di un certo calibro come Ungheria, Germania e Inghilterra.

La qualificazione alle Final Four ha già portato un vantaggio importante: Croazia, Italia, Spagna e Olanda sono state inserite in un girone di Euro 2024 con meno squadre, rendendo più facile il cammino verso il passaggio del turno. In più le quattro squadre sono già sicure di poter partecipare agli spareggi in caso di mancata qualificazione al prossimo Europeo, garantendo così una possibilità in più di qualificazione attraverso i playoff. La vittoria della Nations League non porta altri benefici, ma soltanto quello di inserire in bacheca un altro trofeo.