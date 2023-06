Schiaffo sul sedere e frase shock: Diletta Leotta racconta la molestia subita

SportFair

“In seconda o terza liceo una professoressa mi fece una nota sul registro, perché distraevo la classe. Avevo i leggings e la felpa, cosa che tra l’altro era obbligatoria, perché quel giorno avevamo Educazione fisica“. Inizia così il particolare racconto che Diletta Leotta ha rilasciato riguardante una molestia subita durante il suo periodo scolastico.

Intervista ai microfoni di “Grazia”, la conduttrice di DAZN ha parlato del suo rapporto con le critiche gratuite e le invidie femminili, per poi concentrarsi su un brutto episodio avvenuto con la controparte maschile.

La molestia subita

Diletta Leotta ha raccontato di aver subito una molestia da parte del suo professore di educazione fisica. “A volte ho provato l’imbarazzo di sentirmi tutti gli occhi addosso, sguardi fastidiosi, viscidi, oppure i cori volgari allo stadio, che per fortuna ora sono cessati. Ho avuto una sola brutta esperienza, quando ero adolescente. – ha spiegato la bella siciliana – Il professore di ginnastica, quello che ci faceva mettere i leggings, una volta mi ha dato uno schiaffetto sul sedere, e ha detto qualcosa tipo: “Mi fai inzuppare il biscotto”. Non sapevo che cosa volesse dire, non l’avevo capito. Sono tornata a casa e l’ho subito riferito a mio padre, che è avvocato. Quel professore è stato subito sospeso e mandato via dall’istituto“.