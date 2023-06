Le rivelazioni dell’ex tennista Sara Ventura: “gli allenatori mi molestavano”

SportFair

Sara Ventura è stata una grandissima protagonista nel mondo tennis e nel corso della carriera ha vinto 15 titoli italiani. Oggi, a 48 anni, svela alcuni retroscena in un’intervista a ‘Vanity Fair’. “A volte, in trasferta, dividevo la camera con l’allenatore. Lo facevo per risparmiare, ma dovevo stare attenta che, di notte, andasse tutto bene. Ho subito abusi di ogni tipo, anche sessuali”.

“A luci spente il caoch veniva nel letto, io lo cacciavo. Avevo 13 anni. Parlavo con le altre tenniste, ragazze un po’ più grandi. Mi dicevano: eh sì, funziona così, ci siamo passate anche noi. Ho imparato a dormire con la racchetta vicino”.

Poi svela altri episodi: “il giorno dopo uno dei tentativi di incursioni notturne, io giocavo una partita dei campionati europei. Stavo vincendo 5-2 e mi sono permessa di tirare forte la prima palla di servizio: era un rischio ma ero consapevole che, se avessi sbagliato, avrei potuto contare sulla seconda. Purtroppo sbaglio. L’allenatore si alza in piedi e mi urla: “Testa di ca**o, ti mando a casa a calci in cu*o”. Detto fatto: quella partita poi l’ho vinta, ma lui non mi ha permesso di giocare per tutto il resto della settimana”.

Sulla carriera: “ero brava: avevo il talento, il fisico, la tigna. Mi ero prefissata di arrivare tra le prime 100 al mondo entro i 30 anni. Non ce l’ho fatta, ho mollato tutto. Mai più toccato una racchetta. Ho impiegato anni di psicoanalisi per elaborare questo fallimento”.