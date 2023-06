Ruben Dias, la mamma di Grealish e 2 shot: cosa è successo alla festa del City

SportFair

La festa del Manchester City per la vittoria della Champions League continua a regalare episodi degni di nota. Gli inglesi non hanno soltanto festeggiato la prima, storica, vittoria della tanto agognata coppa, ma anche la chiusura del ‘treble’ con Premier League e F.A. Cup.

Jack Grealish è stato, senza alcun dubbio, uno dei grandi protagonisti della festa tra alcol e video diventati virali. L’esterno ex Aston Villa è stato protagonista, di riflesso, anche di un particolare episodio che ha coinvolto sua madre e il compagno di squadra Ruben Dias.

Due shottini e poi…

Ai microfoni di “Globo Esporte”, Ederson ha svelato un divertente siparietto di quanto accaduto durante la festa del Manchester City: “chi solitamente beve, ha bevuto. Il 99% del gruppo ha bevuto e se l’è goduta. Alcuni giocatori hanno finito solo lunedì. Ti devi godere i momenti belli. Il restante 1% è Nathan Ake. Ci sono altri che non bevono, ma hanno fatto un’eccezione. Ruben Dias ha voluto fare un’eccezione, ma non ha funzionato. Dopo due shottini ha vomitato tutto (ride). Per coincidenza, lo ha fatto nella borsa della madre di Grealish“.