Chiamatela reg-Iga! Swiatek batte Muchova e vince il Roland Garros

Era la favorita della finale, diciamo della vigilia del torneo, e ha mantenuto le attese. In un circuito femminile che tende a regalare più sorprese che incertezze, Iga Swiatek sembra una delle tenniste più costanti. Almeno sulla terra rossa. Parigi ha imparato a conoscerla bene, a partire dal successo del 2020 e dalle riconferme nel 2022. Da oggi anche nel 2023.

La tennista polacca ha vinto la finale femminile del Roland Garros aggiudicandosi il suo terzo trofeo all’ombra della Tour Eiffel. Una finale molto combattuta quella che l’ha vista opposta alla ceca Karolina Muchova, autentica sorpresa del torneo e per la prima volta in una finale Slam in carriera.

Swiatek vince il primo set 6-4, poi si fa rimontare 5-7 nel secondo e la partita si allunga al terzo. Nel set decisivo la polacca si impone nuovamente 6-4 diventando la prima dopo Justine Henin a confermare il titolo sul Philippe-Chatrier.