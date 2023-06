Roland Garros, Cocciaretto ko contro Pera: era l’ultima delle italiane

SportFair

Si chiude ai sedicesimi di finale il Roland Garros di Elisabetta Cocciaretto. La tennista italiana, numero 44 del ranking WTA, ha disputato un ottimo toreno giungendo, per la prima volta, così tanto in fondo in una prova dello Slam.

Match combattuto quello che ha visto Cocciaretto impegnata contro l’americana Bernarda Pera, numero 36 WTA. Nel primo set una serie di break e controbreak ha permesso alla statunitense di arrivare sul 4-4 e mantenere un prezioso servizio sul 4-5, prima di capitalizzare il primo set point utile per il 4-6 sulla battuta dell’italiana.

Nel secondo set è stato il tie-break a premiare l’americana 2-7. Con la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto non ci sono più tennista italiane nel tabellone WTA del Roland Garros.