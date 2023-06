Roland Garros: rimonta ‘leggendaria’ di Sonego contro Rublev

SportFair

Partita incredibile ai 16esimi di finale del Roland Garros e grandissima impresa di Lorenzo Sonego contro Rublev. Il tennista italiano è stato protagonista di una rimonta ‘leggendaria’, in grado di recuperare dallo svantaggio di 0-2.

Partenza fortissima del russo che si porta in vantaggio di due set (5-7, 0-6). Sonego entra in partita, ribalta ogni pronostico e stacca il pass per gli ottavi di finale. Il terzo set si chiude 6-3, poi la vittoria del quarto ai tie-break e del quinto 6-3.

La partita di Sonego è stata commovente ed è già alta l’attesa per il match degli ottavi di finale contro un alto russo, Khachanov.