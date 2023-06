Roland Garros, che peccato Fognini! Ko al quinto set contro Ofner

SportFair

Prima la gioia per la grande rimonta di Sonego contro Rublev, poi la delusione per l’eliminazione di Fognini contro Ofner. E’ finita ai sedicesimi di finale l’avventura al Roland Garros del numero 130 Atp, fermato dal sempre più sorprendente Sebastian Ofner.

La sfida si è conclusa in quasi quattro ore e l’austriaco si è imposto con il punteggio 2-3. Nel primo set Fognini piazza un break nella fase importante e chiude 7-5. Poi Ofner entra in partita e ribata tutto (3-6, 6-7). L’italiano non ha intenzione di arrendersi e rientra nel match, il quarto set si chiude con un nettissimo 6-1.

Nel quinto e decisivo set Ofner si dimostra più concreto e chiude i conti 4-6. Adesso in campo l’ultimo italiano di oggi, Musetti contro Norrie.