Il rinnovo di Sainz non è una priorità della Ferrari: la conferma di Vasseur

La Ferrari è reduce dal passo in avanti in Canada e si prepara con fiducia in vista del gran premio in Austria. A tenere banco è anche la questione piloti, in particolar modo il rinnovo di Sainz. Lo spagnolo pretende chiarezza, non è dello stesso avviso il team principal Frédéric Vasseur.

“Mancano 18 mesi alla scadenza, lo stesso vale per Charles. In questo momento introdurre l’argomento rinnovo sarebbe una distrazione, l’ho detto ai loro manager un paio di settimane fa. Durante l’estate o dopo inizieremo a parlarne”, le parole di Vasseur a ‘Corriere della Sera’.

“In Canada abbiamo fatto passi in avanti, avevamo chiaro dal primo giorno che cosa non andasse su questa macchina, veloce in qualifica, sul giro singolo, ma difficile da portare in gara. Abbiamo dovuto ‘girare la nave’, cambiare direzione degli sviluppi. Servono mesi, il percorso è cominciato a marzo in galleria del vento dopo aver scoperto i problemi”, continua Vasseur.

“Se il Mondiale della Ferrari inizia ora? Non è il mio modo di pensare né di gestire un team. Mai pensato neanche per un secondo di mollare. Non era un problema di potenziale, ma di come sfruttarlo. A Montreal giravamo sui ritmi di Verstappen. È chiaro che non basta, i prossimi circuiti ci diranno molto”.