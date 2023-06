Quincy Promes condannato a 18 mesi di carcere: il motivo è clamoroso

SportFair

La carriera di Quincy Promes rischia di subire un lungo stop che potrebbe diventare definitivo. Il calciatore dello Spartak Mosca e della Nazionale Olandese è stato condannato a 18 mesi di carcere per aver accoltellato il cugino nel corso di una lite per il presunto furto di una collana. L’episodio risale al 2020. La decisione è stata presa dal tribunale di Amsterdam.

La sentenza

Stando a quanto si legge sulla sentenza, Promes ha ricevuto una pena più dura perchè è un personaggio pubblico e “quindi dovrebbe dare il buon esempio su come comportarsi“. Il tribunale, inoltre, ha riconosciuto le aggravanti per “non essersi assunto la responsabilità per il suo gesto“.

Il calciatore è, inoltre, coinvolto in un’indagine per traffico di droga. Promes è stato accusato di aver importato, attraverso il porto belga di Anversa nel 2020, centinaia di chili di cocaina.