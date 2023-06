NBA, quanto è alto davvero Wembanyama? La misura ufficiale: c’è chi lo supera

SportFair

Ma quanto è alto Victor Wembanyama? Guardando il gigante francese, fresca first pick del Draft NBA, viene spontaneo chiederselo. La nuova stella dei San Antonio Spurs non aveva potuto prendere parte alla Combine di Chicago a causa dei suoi impegni con i Playoff del campionato francese, ma le misure ufficiali dei San Antonio Spurs hanno fugato ogni dubbio.

L’altezza di Wembanyama

Victor Wembanyama è alto 7 piedi e tre pollici e mezzo, pari a circa 223 centimetri. Il tutto senza scarpe, come l’NBA chiede di effettuare le misurazioni dei giocatori. Il giovane talento francese dovrebbe aver guadagnato mezzo pollice rispetto alle misurazioni (non ufficiali) tenute in Francia a inizio stagione. Con le scarpe supererà i 225 centimetri.

Ma c’è chi lo supera…

Nonostante le misure incredibili (aggiungeteci anche 244 cm di apertura delle braccia), Victor Wembanyama non è il cestista più alto dell’NBA. Il francese è, infatti, più basso di Boban Marjanovic, centro sloveno è alto 7 piedi e 4 pollici, 223.5 centimetri. Mezzo centimetro in più del giocatore che si appresta a rivoluzionare la Lega.