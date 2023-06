Qualificazioni Wimbledon, Arnaldi nel main draw: fuori Gigante e Bellucci

SportFair

Le qualificazioni di Wimbledon portato in dote un ultimo pass per il main draw destinato al tennis italiano. A staccarlo è Matteo Arnaldi, tennista che occupa la posizione numero 78 al mondo, capace di battere in tre set il portoghese Ferreira Silva. Arnaldi si è imposto con il punteggio di 7-5 / 6-4 / 6-4.

Niente da fare per gli altri due azzurri arrivati alla fase finale delle qualificazioni. Disco rosso per il giovane Gigante, sconfitto in 3 set dal francese Meyot con il punteggio di 6-4 / 6-2 / 6-2. Niente accesso al tabellone principale anche per Bellucci superato dallo svizzero Sticker 6-3 / 1-6 / 6-3 6-4.