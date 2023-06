La pornostar Moriah Mills attacca Zion Williamson: “presto fuori i nostri video hard”

SportFair

In NBA ormai non si parla d’altro. Una notizia in grado di offuscare sia l’anello dei Nuggets che l’imminente arrivo di Wembanyama al Draft NBA del 22 giugno. Notizie di ‘secondo piano’ se paragonate alla querelle tra Zion Williamson e Moriah Mills.

Nelle scorse puntate

Si tratta del più classico dei triangoli amorosi: il cestista dei Pelicans ha intrattenuto una relazione con la famosa pornostar nascondendole di essere già fidanzato con un’altra ragazza. Quando è venuta fuori la notizia che la giovane aspettava un bambino, Moriah Mills è andata su tutte le furie.

L’attrice hard ha iniziato a scrivere diversi tweet raccontando segreti e retroscena della relazione fra i due, ha pubblicato screenshot e messaggi privati.

I video hard

Gli ultimi tweet della Mills riguardano dei presunti video hard che si è detta pronta a far uscire entro breve. “NBA ho dei video hard di me e Zion Williamson e li ha anche lui nel suo telefono. NBA, Pelicans, tradatelo ora non si merita di stare a New Orleans. I video hard usciranno presto“, ha cinguettato l’attrice.