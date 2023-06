Playground Stelvio, l’anniversario dei 2 anni con Bruno Cerella e Slums Dunk

SportFair

Basket e tanta voglia di stare insieme: l’appuntamento è sul campo, dove Bruno Cerella e Tommaso Marino, founder della OdV Slums Dunk, hanno organizzato un momento speciale per festeggiare i due anni di attività svolte sul campetto, giocando e divertendosi insieme nel nome dello sport e della condivisione.

L’evento, che si terrà il 29 giugno, è aperto a tutti e si svolgerà dalle 17.30 alle 20. Sarà l’occasione per raccontare questi primi due anni di attività del campo situato nei giardini di Viale Stelvio angolo Via Paolo Bassi, inaugurato proprio dai due cestisti a settembre 2021, come opportunità collettiva agli abitanti del Municipio 9 e in particolare del quartiere Zara/La Fontana.

Playground Stelvio vuole essere un omaggio alla città dove l’associazione è nata: oltre a un luogo di incontro a servizio della comunità di zona, vuole rappresentare un luogo dove ascoltare le voci del vicinato e costruire legami profondi, nato nell’ambito del progetto “Cura e adotta il verde pubblico”, concepito dal Comune di Milano per sanare le zone verdi della città.

Per Slums Dunk, il desiderio di fare un regalo alla nostra città è diventato realtà. ll progetto si colloca all’interno della rigenerazione sociale e urbana grazie allo sport, inteso proprio come dispositivo di salute di comunità. La realizzazione del progetto è stata possibile grazie al contributo della Fondazione di Comunità Milano e del Fondo Claudio De Albertis.

“Vogliamo che questa sia un occasione non solo per giocare e divertirci insieme, ma per incontrare tutti i sostenitori del progetto e i residenti della zona, che in questi due anni hanno vissuto con noi il campetto, così da concludere il ciclo di attività e immaginare i prossimi passi – spiegano Bruno Cerella e Tommaso Marino – Siamo felici di vedere che questo sito è diventato uno dei punti di riferimento chiave per i giovani e le loro famiglie, un vero e proprio teatro di iniziative ad alto valore sociale”.