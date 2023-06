Paura al Giro di Slovenia: Filippo Zana cade in una scarpata | VIDEO

SportFair

Momenti di grande paura al Giro di Slovenia. La vittoria è andata a Jesus David Peña, 23enne colombiano ma la corsa è salita alla ribalta per un altro motivo. Brividi per Filippo Zana, il 24enne italiano è caduto rovinosamente durante la quarta tappa. Mentre era all’attacco, Zana ha sbagliato una curva ed è precipitato in una scarpata.

Le immagini sono da brividi, il ciclista italiano è caduto in avanti e la bici è precipitata per una quindicina di metri. Fortunatamente il campione italiano è prontamente ripartito senza riportare conseguenza dal punto di vista fisico.