Paola Saulino hot per il Napoli: body painting da capogiro e ’69’ | FOTO e VIDEO

Come ‘omaggio’ allo storico scudetto vinto dal suo Napoli, Paola Saulino, come diversi altri vip napoletani, aveva fatto una particolare promessa. Ovviamente, quando si tratta dell’influencer partenopea, il fioretto in questione non poteva che essere hot. Promessa mantenuta.

L’appuntamento era per quest’oggi, domenica 4 giugno, giorno dell’ultima partita del campionato di Serie A che vedrà il Napoli impegnato contro la Sampdoria alle 18:30.

La modella è partita alle 14:15 da Viale Augusto 62 dirigendosi verso lo Stadio Maradona, come annunciato sui social, vestita soltanto della sua pelle. Body painting azzurro e bianco, i colori sociali del Napoli, a coprire il seno il famoso cornetto portafortuna e un asso di bastoni. Poi il numero ’69’ sulle spalle non è passato inosservato…

