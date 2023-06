Delirio Olimpia Milano! E’ campione d’Italia per la 30ª volta, dominio in gara-7 contro Bologna

SportFair

Una partita bruttissima e percentuali bassissime in attacco. Si è conclusa gara-7 tra Olimpia Milano e Virtus Bologna con il trionfo dei padroni di casa. La squadra di Scariolo può recriminare e in particolar modo primo e terzo quarto sono stati pessimi. La squadra di Ettore Messina vince con il minimo sforzo e conquista il 30° scudetto della sua storia e la terza stella.

Partenza sprint dell’Olimpia Milano che chiude il primo quarto sul punteggio di 21-9, trascinata da Datome. Nel secondo quarto si registra la reazione della Virtus Bologna, ma la rimonta si ferma all’intervallo. Nel terzo quarto la squadra di Scariolo realizza appena 5 punti. Pessima la prestazione di Belinelli. Nel finale Milano controlla e vince 67-55.

LE DATE DEGLI SCUDETTI

1935-36

1936-37

1937-38

1938-39

1949-50

1950-51

1951-52

1952-53

1953-54

1956-57

1957-58

1958-59

1959-60

1961-62

1962-63

1964-65

1965-66

1966-67

1971-72

1981-82

1984-85

1985-86

1986-87

1988-89

1995-96

2013-14

2015-16

2017-18

2021-22

2022-23