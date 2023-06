NBA, stangata Ja Morant: sospeso per le prime 25 gare!

SportFair

E’ arrivata una stangata per Ja Morant, stella Nba dei Memphis Grizzlies. Il commissioner Adam Silver aveva annunciato una sanzione durissima, adesso è arrivata la decisione ufficiale. Il giocatore è stato sospeso per “comportamento dannoso nei confronti della lega” per 25 partite senza stipendio, da scontare a partire dall’inizio della regular season 2023-24.

In più non potrà prendere parte a nessuna attività di squadra o della lega e non giocherà neanche nelle gare di pre-season. Dovrà però rispettare alcune condizioni imposte dalla Nba, tra cui partecipare a un programma organizzato dalla NBA per “prendere coscienza e affrontare le circostanze che hanno portato al suo comportamento distruttivo”.

Il motivo della sospensione

“La sua decisione di mostrare di nuovo un’arma da fuoco sui social media è allarmante e sconcertante data la condotta simile dello scorso marzo per la quale era già stato sospeso per otto gare”, si legge nel comunicato. “La possibilità che altri giovani persone emulino la condotta di Ja è particolarmente preoccupante. Date le circostanze, crediamo che 25 partite siano appropriate e rendano chiaro che avere comportamenti incoscienti e irresponsabili con armi da fuoco non verrà tollerato”.