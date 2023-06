Nations League, Italia contro l’Olanda per la finalina: data e orario

SportFair

L’Italia non è riuscita a staccare il pass per la finale di Nations League, la sfida contro la Spagna si è conclusa 2-1 a favore di Morata e compagni. Sarà Spagna-Croazia la finale di Nations League, in ‘finalina’ per il terzo posto l’Italia contro l’Olanda. Gli azzurri si sono fermati in semifinale, decisivo il ko contro la Spagna. In avvio subito il gol del vantaggio con Yeremi Pino, poi il pareggio di Ciro Immobile su calcio di rigore. All’88’ è Joselu a siglare il definitivo 2-1.

L’Italia dovrà accontantarsi di giocare la finale per il terzo posto contro l’Olanda, l’appuntamento è previsto per domenica 18 giugno alle ore 15. In finale di fronte Spagna e Croazia alle ore 20.45.

FINALI NATIONS LEAGUE

3°-4° POSTO / Olanda-Italia: domenica 18 giugno ore 15.00

FINALE / Croazia-Spagna: domenica 18 giugno ore 20.45