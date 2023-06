Nations League, l’Italia ko contro la Spagna: solo la ‘finalina’ per la squadra di Mancini

SportFair

Niente da fare per l’Italia nella partita di semifinale di Nations League contro la Spagna, la squadra di Mancini dovrà accontentarsi di giocare la finalina per il terzo posto. La prestazione degli Azzurri non è stata negativa, in particolar modo è tornato in ottima forma Nicolò Zaniolo.

La Spagna si è confermata superiore dal punto di vista tecnico e i gol sono arrivati ad inizio gara e nei minuti finali. Per l’Italia il gol su rigore di Immobile. In finale Spagna contro Croazia, gli azzurri per la finalina contro l’Olanda.

La cronaca

Sorprese di formazione per Roberto Mancini che si affida alla coppia formata da Immobile e Zaniolo, a centrocampo Frattesi, Jorginho e Barella, in difesa Bonucci. La Spagna risponde con Morata unica punta. Pronti, via e la Spagna passa subito in vantaggio con Yeremi Pino, grave l’errore di Bonucci.

All’11’ arriva il pareggio dell’Italia, dal dischetto non sbaglia Ciro Immobile. Gli azzurri trovano il vantaggio con Frattesi, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Si fa vedere Morata, la squadra di Mancini risponde. Nella ripresa doppia occasione per la Spagna, proprio l’ex Juventus non è concreto. Rodri sfiora il gol. Mancini si gioca le carte Chiesa, Cristante e Verratti, la Spagna risponde con Canales, Fabian Ruiz e Ansu Fati. All’88’ arriva la beffa per l’Italia: è Joselu a siglare il gol del definitivo 2-1. La Spagna in finale.