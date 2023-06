SportFair

New entry nella famiglia di Kimi Raikkonen. L’ex pilota della Ferrari, nonchè ultimo Campione del Mondo con la monoposto del Cavallino in F1 (2007), è diventato papà per la terza volta. Nata, nelle ultime ore, la piccola Grace: l’annuncio è stato dato sui social dagli account dello stesso Raikkonen e della moglie Minttu.

Nelle immagini postate sui social si vede tutta la famiglia riunita vicino al letto della mamma, con la scritta: “benvenuta al mondo Grace, ti amiamo tanto”.