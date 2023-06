Napoli, arriva anche Francesca Brienza: tutto sulla fidanzata di Rudi Garcia | FOTO

SportFair

Mossa a sorpresa per la panchina del Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore: Rudi Garcia. L’addio con Luciano Spalletti è stato come un fulmine a ciel sereno, poi una serie di valutazioni da parte del numero uno azzurro. La scelta di affidarsi all’ex Roma è stata un po’ sorprendente e il francese dovrà riscattare l’ultima deludente esperienza all’Al Nassr.

Nel corso della carriera ha allenato anche Saint-Étienne, Digione, Le Mans, Lille, Marsiglia e Lione. García schiera le sue squadre con il 4-2-3-1 o il 4-3-3 ed è in grado di confermare il grande lavoro di Luciano Spalletti. Il tecnico è già in contatto con De Laurentiis per programmare la prossima stagione e le trattative di calciomercato sono pronte a decollare.

Chi Francesca Brienza, la fidanzata di Rudi Garcia

Al fianco di Rudi Garcia anche la fidanzata Francesca Brienza. E’ una giornalista sportiva classe 1986. L’incontro nel 2014, quando lui era l’allenatore della Roma e lei una giornalista di Roma Tv. Tra i due ci sono 22 anni di differenza. Rudi Garcia ha tre figlie, Carla, Eva e Lena, avute dall’ex compagna Veronique.

Francesca Brienza è stata una protagonista della televisione. Le esperienze più importanti sono state a Il processo del lunedì, Tiki Taka, Quelli che il calcio. Negli ultimi anni si è occupata di calcio femminile su La7.