Napoli, festa doppia per Rudi Garcia: arriva il quarto figlio, Francesca Brienza è incinta

E’ doppia festa in casa Rudi Garcia, prima l’ufficialità della nuova esperienza del tecnico al Napoli e poi la notizia dell’arrivo del quarto figlio. L’ex Roma è reduce dalla brutta esperienza sulla panchina dell’Al Nassr ed è pronto a rilanciarsi in una piazza importantissima. La squadra azzurra dovrà difendere lo scudetto della scorsa stagione e le prospettive anche in Champions League sono interessanti.

Anche la compagna Francesca Brienza è pronta a seguire il tecnico nella nuova avventura. La giornalista è incinta del primo figlio e aspetta quello che sarà il quarto per Rudi Garcia dopo Carla, Eva e Léna dall’ex moglie Veronique.

Il nuovo tecnico del Napoli ha festeggiato con la sua dolce metà e con amici in un noto locale romano e sui social tra le foto si nota il pancino appena accenato della compagna. Rudi Garcia sarà a Napoli nella giornata di lunedì per la presentazione ufficiale.