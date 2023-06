Musetti da impazzire al Roland Garros: elimina in tre set Norrie

SportFair

Lorenzo Musetti è tornato ad altissimi livelli. Continua il programma con il Roland Garros e il tennista italiano è sceso in campo per la sfida dei 16esimi di finale contro Cameron Norrie. Dopo la vittoria di Sonego e il ko di Fognini, la giornata per i colori italiani si è conclusa con la grande vittoria di Musetti.

Il numero 18 Atp è stato in netto controllo della partita e il britannico si è dimostrato in difficoltà anche sotto l’aspetto fisico. La gara si è chiusa sul netto risultato di 3-0 (6-1, 6-2, 6-4). Nel prossimo turno Musetti dovrà vedersela contro il vincente tra Alcaraz e Shapovalov.