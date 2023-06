MotoGP: Zarco il più veloce nelle FP1 in Germania, caduta per Quartararo

SportFair

Si torna in posta per il campionato di MotoGP per il nuovo appuntamento in Germania. L’ultimo gran premio in Italia si è concluso con il trionfo di Pecco Bagnaia, in grado di dominare. Poi Martin e Zarco. La classifica generale è guidata dall’italiano della Ducati, poi Bezzecchi e Martin a distanza di pochi punti.

Le FP1 si sono concluse con il tempo più veloce firmato da Zarco, poi Marc Marquez. Al terzo posto Aleix Espargaro. Sesto Quartararo, autore nel finale di una caduta. Settimo Binder e ottavo il leader del mondiale Bagnaia. A chiude la Top 10 Bezzecchi.