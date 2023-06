MotoGp, il Warm Up del Gp di Assen: Quartararo il più veloce | TEMPI

SportFair

La giornata di MotoGp che porterà alla gara del Gp dell’Olanda delle 14 inizia fin dalla mattinata odierna. Come di consueto, la domenica mattina è dedicata al Warm Up, ultimi 10 minuti in pista prima di posizionarsi sulla griglia di partenza per la gara vera e propria. La prima notizia di giornata è arrivata prima che i piloti iniziassero a girare: Marc Marquez non parteciperà alla gara.

Sarà in pista ad Assen invece Fabio Quartararo, risultato il più veloce in pista durante il Warm Up con il crono di 1:32.422. Alle sue spalle Nakagami e Bagnaia. Bezzecchi, poleman e vincitore della sprint, ha chiuso 5°.