MotoGp, Bezzecchi il più veloce nel warm up del Mugello | TEMPI

SportFair

Il weekend del Gp d’Italia si avvicina al suo appuntamento clou. Tutto pronto per la gara del Mugello dopo le prove libere dei giorni scorsi, le qualifiche e la Sprint Race di ieri vinta da Pecco Bagnaia. Oggi, domenica 11 giugno, la giornata si apre con il classico warm up, ultima occasione per i piloti per aggiustare gli ultimi dettagli in vista della gara.

Il più veloce in pista è stato Marco Bezzecchi con il crono di 1:46.286. Alle sue spalle Johann Zarco e Brad Binder. Pecco Bagnaia chiude 6° (1:46.469, è il primo degli italiani).

I tempi del warm up del Gp d’Italia