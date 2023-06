MotoGP, scintille in qualifica tra Bagnaia e Marc Marquez | VIDEO

Le qualifiche del GP di MotoGP in Italia si sono concluse con il dominio di Pecco Bagnaia, il pilota della Ducati continua a confermarsi, poi i fratelli Marquez. Proprio tra Bagnaia e Marc Marquez è andato in scena un battibecco durante le qualifiche. A 6 minuti dal termine il campione del mondo si trovava in 11ª posizione e secondo la sua versione è stato ostacolato proprio dallo spagnolo. Marquez è rimasto in traiettoria, scatenando la reazione del ducatista.

“L’episodio di Marquez si commenta da solo, non ho niente da dire. Non mi aspetto una penalizzazione, decideranno i giudici, non è il mio lavoro”, le parole di Bagnaia.

Poi la risposta di Marquez: “Era sufficiente la distanza che ho dato, poteva stare sicuro. Lo spazio per la staccata c’era. Non ha ragione”.

