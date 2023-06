MotoGp, Martin velocissimo: sua la Sprint Race in Germania

SportFair

Il primo verdetto del weekend del Gp di Germania è arrivato. Come di consueto la Sprint Race del sabato ha messo in palio i primi punti in ottica classifica generale con i piloti pronti a darsi battaglia in quello che è, a tutti gli effetti, un antipasto della gara di domenica.

Grande partenza di Jack Miller che mette subito il naso avanti e blinda la prima posizione sfruttando una staccata sbagliata di Bagnaia nel secondo giro. Al 5° giro Martin supera in scia Bagnaia e Miller prendendosi la prima posizione. Lo spagnolo la difenderà fino alla fine dimostrandosi il più veloce in pista. Chiuderanno alle sue spalle Bagnaia e Miller. Emozionante la lotta per il quarto posto che Luca Marini è riuscito a difendere dagli assalti di Zarco e Binder