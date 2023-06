MotoGp, la partenza del Gp di Assen: scatto fulmineo al via | VIDEO

SportFair

Tutto pronto per l’inizio della gara del Gp dell’Olanda. Piloti in griglia, con Marco Bezzecchi in pole position e già vincitore della Gara Sprint, nonchè principale indiziato al successo sul circuito di Assen. Di fianco a lui Pecco Bagnaia, leader del Mondiale, che non vorrà chiudere nuovamente alle spalle del connazionale. Luca Marini completa una prima fila tutta italiana.

Alle loro spalle attenzione a Fabio Quartararo che è risultato essere il più veloce nel Warm Up. Non è presente in pista Marc Marquez che, dopo la caduta di ieri nelle qualifiche, ha dato forfait per problemi fisici.

Adesso è tempo di scaldare i motori. Tutto pronto per la partenza del Gp di Assen: 3… 2… 1… partiti! Inizia il Gp dell’Olanda! Parte forte Binder che si mette davanti a Bagnaia e Bezzecchi. Finisce giù Jack Miller.