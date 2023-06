MotoGP Olanda, Marquez ‘tampona’ Bastianini | VIDEO

SportFair

Subito un colpo di scena nelle Q1 delle qualifiche in Olanda per il nuovo appuntamento del campionato di MotoGP. E’ un weekend sempre più difficile per Marc Marquez, reduce da un infortunio e da una serie di cadute.

Giallo nei minuti finali delle Q1. Bastianini procede lentamente, Marquez non riesce a frenare in tempo e tampona il rivale. Gravi danni alle moto, fortunatamente nessuna conseguenza per i piloti.

A real Bizarre crash of Marc Márquez. What the hell happen here ? pic.twitter.com/2mxtxC8uwt — Motorcycle Sports (@MotorcycleSp) June 24, 2023