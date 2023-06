MotoGP Olanda: Bezzecchi il più veloce nelle FP1, in ritardo Bagnaia

SportFair

Inizia lo spettacolo dell’appuntamento in Olanda per il nuovo gran premio di MotoGP. La stagione inizia ad entrare nel vivo e l’ultima sfida in Germania tra Bagnaia e Jorge Martin si è conclusa a favore dello spagnolo. La classifica piloti è ancora guidata dall’italiano della Ducati e anche Bezzecchi è pienamente in corsa.

Si sono concluse anche le FP1 e il giro più veloce è stato realizzato da Marco Bezzecchi, poi Vinales, Alex Marquez, Zarco e Quartararo. Sesto Luca Marini e 12° Bagnaia. Solo 21° Marc Marquez, al rientro dopo dall’incidente. Caduta di Bastianini.