MotoGP Olanda: l’abbraccio tra Bezzecchi, Bagnaia e Marini | VIDEO

Bezzecchi, Bagnaia e Luca Marini sono tre ‘creature’ di Valentino Rossi e nella giornata di oggi è stato raggiunto un risultato importantissimo per i colori italiani. Si sono concluse le qualifiche in Olanda per il nuovo appuntamento di MotoGP e la pole position è stata conquistata da Marco Bezzecchi.

Al secondo posto un altro pilota italiano, Pecco Bagnaia. Il podio è completato da Luca Marini per un tris tutto italiano da impazzire. Bagnaia guida anche la classifica generale e Bezzecchi è ancora pienamente in corsa per la vittoria del titolo. Dopo le qualifiche è andato in scena un abbraccio a tre tra Marini, Bezzecchi e Bagnaia.